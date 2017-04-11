В матче польского чемпионата футболист обыграл вратаря и пробил в штангу пустых ворот (видео)

Полузащитник польского клуба «Рух» Милош Пшибецки обыграл голкипера и пробил в штангу пустых ворот во время матча 28-го тура чемпионата страны с «Короной». Видеозапись появилась в аккаунте Piłka & Nożna в Twitter.

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На 13-й минуте поединка игрок убежал один на один с вратарем, обыграл его, однако не сумел поразить ворота. После его удара мяч попал в штангу, а успевший вернуться в штрафную вратарь забрал его в руки. Встреча завершилась поражением «Руха» со счетом 0:1, решающий мяч был забит на 84-й минуте.