В матче польского чемпионата футболист обыграл вратаря и пробил в штангу пустых ворот (видео)
05:03, 11 апреля 2017Курьёзы
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Встреча завершилась поражением его команды со счетом 0:1.
После удара мяч попал в штангу
Полузащитник польского клуба «Рух» Милош Пшибецки обыграл голкипера и пробил в штангу пустых ворот во время матча 28-го тура чемпионата страны с «Короной». Видеозапись появилась в аккаунте Piłka & Nożna в Twitter.
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На 13-й минуте поединка игрок убежал один на один с вратарем, обыграл его, однако не сумел поразить ворота. После его удара мяч попал в штангу, а успевший вернуться в штрафную вратарь забрал его в руки. Встреча завершилась поражением «Руха» со счетом 0:1, решающий мяч был забит на 84-й минуте.
*no comment* #KORRCHpic.twitter.com/u5kExnmvBv— Piłka & Nożna (@OwskiMateusz) 10 апреля 2017 г.
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