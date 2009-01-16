Депутаты уже горят на работе: из системы «Рада» идет дым

В сессионном зале парламента произошло возгорание системы для голосования «Рада» на месте народного депутата от БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, во время перерыва после того, как депутат от фракции БЮТ Валентин ЗУБОВ вставил свою карточку для голосования в систему «Рада», произошло возгорание.

Пламени не было, но с его рабочего места шел плотный дым.