Депутаты уже горят на работе: из системы «Рада» идет дым
13:00, 16 января 2009Курьёзы
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Бютовец ставил карточку
В сессионном зале парламента произошло возгорание системы для голосования «Рада» на месте народного депутата от БЮТ.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, во время перерыва после того, как депутат от фракции БЮТ Валентин ЗУБОВ вставил свою карточку для голосования в систему «Рада», произошло возгорание.
Пламени не было, но с его рабочего места шел плотный дым.
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