На Google-карте оккупированного Симферополя нашли "Государственную зраду"

Сервис электронных карт Google Maps на месте Верховной Рады АРК Крым, которую оккупационная власть переименовала в "Государственный совет Республики Крым ", отображает объект под названием "Государственная измена республики Крым". Здание находится на улице Карла Маркса, 18. Пока неизвестно, такое ли название видят пользователи из России.

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Напомним, 12 мая 2016 года Верховная Рада приняла постановление о переименовании 69 населенных пунктов Автономной Республики Крым и 1 села на территории Севастопольского горсовета в рамках декоммунизации. Почти всем им были определены крымскотатарские названия, которые они носили до депортации крымских татар с полуострова. В то же время, согласно тексту документа, он вступает в силу с момента возвращения временно оккупированной территории полуострова под общую юрисдикцию Украины.

В июле прошлого года картографический сервис Google Maps начал использовать неофициальные названия некоторых населенных пунктов Крыма. Однако впоследствии Google пообещал вернуть в российскую версию сервиса прежние названия населенных пунктов.