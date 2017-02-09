Пакистанский голубь-шпион, захваченный индийцами в плен, совершил попытку побега

Об этом сообщает The Indian Express.

Как уточняет издание, птице удалось вырваться на свободу из-за халатности охранника. Нерадивый констебль открыл клетку из любопытства, а голубь воспользовался возможностью вырваться на свободу.

Читайте такжеВ России ворона не пустила эстонца домой, забрав у него паспорт на границе

Птица направилась в сторону пакистанской границы. Индийским военным понадобилось два часа, чтобы поймать беглеца и водворить его обратно в клетку.

Как сообщал УНИАН, в Индии полицейские задержали голубя с запиской с угрозами для премьер-министра страны Нарендре Моди.