Пакистанский голубь-шпион, захваченный индийцами в плен, совершил попытку побега

19:25, 09 февраля 2017
Курьёзы
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Захваченный индийскими пограничниками пакистанский голубь-шпион совершил попытку побега. 

Птица направилась в сторону пакистанской границы / pernatidruzi.org.ua

Об этом сообщает The Indian Express.

Как уточняет издание, птице удалось вырваться на свободу из-за халатности охранника. Нерадивый констебль открыл клетку из любопытства, а голубь воспользовался возможностью вырваться на свободу.

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Птица направилась в сторону пакистанской границы. Индийским военным понадобилось два часа, чтобы поймать беглеца и водворить его обратно в клетку.

Как сообщал УНИАН,  в Индии полицейские задержали голубя с запиской с угрозами для премьер-министра страны Нарендре Моди.

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Теги: #Индия#Пакистан#Голубь