Пакистанский голубь-шпион, захваченный индийцами в плен, совершил попытку побега
19:25, 09 февраля 2017Курьёзы
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Захваченный индийскими пограничниками пакистанский голубь-шпион совершил попытку побега.
Птица направилась в сторону пакистанской границы / pernatidruzi.org.ua
Об этом сообщает The Indian Express.
Как уточняет издание, птице удалось вырваться на свободу из-за халатности охранника. Нерадивый констебль открыл клетку из любопытства, а голубь воспользовался возможностью вырваться на свободу.
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Птица направилась в сторону пакистанской границы. Индийским военным понадобилось два часа, чтобы поймать беглеца и водворить его обратно в клетку.
Как сообщал УНИАН, в Индии полицейские задержали голубя с запиской с угрозами для премьер-министра страны Нарендре Моди.
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