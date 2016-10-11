В центре Одессы "Бог Анубис" с котом на плече мешал движению транспорта

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Патрульной полиции Одессы Алла Марченко, сегодня около 7.00 в районе Молдаванки, на пересечении улиц Прохоровская и Степовая, патрульные заметили молодого мужчину, который стоял на проезжей части. На плече у него был кот, которого он называл Ануфис.

«Молодой человек вел себя неадекватно, кричал и применял нацистские жесты. Патрульным заявил, что он - «Анубис» (божество Древнего Египта с головой шакала и телом человека, проводник умерших в загробный мир, - УНИАН). Позже назвал свое имя и фамилию», - рассказала Марченко.

Многочисленные автомобили объезжали мужчину, который, делая различные непристойные жесты, провоцировал людей, создавал аварийную ситуацию.

Полицейские, вызвали скорую помощь. Как отметила пресс-секретарь, прибывшие медики зафиксировали неадекватное, нездоровое поведение мужчины и доставили его в специализированное медучреждение.

По словам Марченко, за прошедшую ночь был «особый спрос на услуги «100 бригады» - скорой психиатрической помощи.

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«Пять человек в Приморском и Малиновском районах города были переданы медикам для оказания помощи. Наблюдалось неадекватное поведение, попытки броситься под авто, крики, призывы темных сил, у одного – белая горячка», - рассказали в полиции.

Например, в центре Одессы, на улице Новосельского, женщина пыталась совершить суицид, бросившись под автомобиль. По словам Марченко, сообщение об этом поступило в 2.45. Прибывшие на место происшествия патрульные увидели громко кричащую женщину, которая бросалась под машину. Ее доставили в отделение полиции, где она вновь попыталась свести счеты с жизнью - удавить шнурком. Прибывшие в полицию медики доставили женщину в специализированное медучреждение.

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Пресс-секретарь добавила, у женщины при себе не было документов. В настоящее время обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.