В сибирском городе устроили жуткую давку на открытии первого McDonald’s (видео)

Люди начали собираться за несколько часов до открытия, сообщает 112.ua.

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Согласно сообщению, желающих посетить McDonald’s было так много, что охране заведения пришлось закрыть дверь, поскольку все не могли поместиться. В результате людей пускали в McDonald’s партиями.

На открытие пришли как маленькие дети, так и пенсионеры. О пострадавших в результате давки не сообщается.