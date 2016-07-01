В сибирском городе устроили жуткую давку на открытии первого McDonald’s (видео)
18:29, 01 июля 2016Курьёзы
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В российском Барнауле на открытии первого McDonald’s устроили огромную давку.
Скриншот видео
Люди начали собираться за несколько часов до открытия, сообщает 112.ua.
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Согласно сообщению, желающих посетить McDonald’s было так много, что охране заведения пришлось закрыть дверь, поскольку все не могли поместиться. В результате людей пускали в McDonald’s партиями.
На открытие пришли как маленькие дети, так и пенсионеры. О пострадавших в результате давки не сообщается.
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