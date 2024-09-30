Все опрошенные люди со сверхъестественными способностями утверждают, что чутье появляется в их голове.

Основатель Института генетической энергетики Лари Мишель исследовал разницу между интуицией и сверхъестественными способностями, опрашивая тысячи людей, которых энергетический профиль генетически определил как "экстрасенсов".

Один из самых частых вопросов во время исследования звучал так: "Когда вы чувствуете сильную уверенность в ситуации, человеке или событии, откуда это ощущение возникает в вашем теле?"

Что значит быть экстрасенсом? 100% опрошенных ответили одинаково: это ощущение зарождается в их голове. Это было умственное знание, а не физическое ощущение. Некоторые даже проверяли свое тело, пытаясь найти соответствие между физическими ощущениями и возникающими ощущениями.

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На вопрос, почему они проверяют свое тело, многие отвечали, что сомневаются в возможности осознавать вещи, которые не основаны на физических ощущениях. Некоторые признавались, что их это пугало, а другие сомневались в собственных сверхъестественных способностях, часто из-за того, что родные или друзья высмеивали их в детстве, заставляя сомневаться в себе.

В результате исследования выделили 13 признаков того, что вы можете иметь сверхъестественные способности, но по определенным причинам они не были полностью реализованы.

13 признаков, что вы можете быть экстрасенсом и даже не знать об этом:

Необъяснимые знания

Вы получаете внезапное четкое понимание или информацию о чем-то без видимых причин или предварительных знаний.

Точные предсказания

Вы можете предсказывать события или результаты, не полагаясь на логику, имея ощущение уверенности в том, что произойдет, утверждает одно из исследований.

Непосредственные восприятия

Вы получаете информацию о людях или ситуации как четкое знание, а не через эмоциональные или физические сигналы.

Спонтанные инсайты

Идеи или знания приходят неожиданно, но со временем оказываются правдивыми.

Глубокое понимание других

Вы сразу понимаете мысли, эмоции или намерения людей без их выражения.

Способность видеть больше

Вы видите скрытые аспекты ситуаций или людей, которые неочевидны для других.

Бессознательно точные действия

Ваши действия или решения, основанные на знаниях, всегда точны, даже если вы не понимаете их происхождения.

Несенсорное осознание

Вы получаете информацию, которая не поступает через чувства или эмоции, а как прямое знание.

Четкость без усилий

Вы переживаете моменты глубокого понимания без каких-либо усилий или рациональных рассуждений.

Неожиданные знания

Вы получаете конкретные знания о людях, событиях или ситуациях, которых не могли знать при обычных обстоятельствах.

Ощущение неизбежного

Вы чувствуете, что что-то важное вот-вот случится, и это может повлиять на людей или события вокруг вас.

Проявление сосредоточенных мыслей

Все, на чем вы сосредотачиваетесь, происходит, поэтому вы должны быть осторожными со своими мыслями и желаниями.

Упрямство в знаниях

Экстрасенсы уверены в своих знаниях и, если это касается личной жизни, могут быть очень упрямыми.

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