Насажала: продавец картошки в Житомире приехала на базар на Rolls-Royce (фото)

На одном из фото видно, как с багажника элитного автомобиля Rolls-Royce Phantom продают картошку.

Продавец картошки в Житомире приехала на рынок на элитном Rolls-Royce Phantom.

Об этом сообщает местное издание «Житомир Online»

Элитный седан «засветился» в Житомире на рынке - среди лотков с бельем.

По словам очевидца, который прислал фото, Phantom пригнали туда как свадебный автомобиль, хотя на одном из фото видно, как с багажника автомобиля продают картошку.

Как сообщал УНИАН, в Новограде-Волынском Житомирской области двое несовершеннолетних украли у пенсионерки 28 мешков орехов.