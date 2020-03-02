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Насажала: продавец картошки в Житомире приехала на базар на Rolls-Royce (фото)

12:17, 02 марта 2020
Курьёзы
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Rolls-Royce "засветился" в Житомире на рынке / фото: «Житомир Online»

Об этом сообщает местное издание «Житомир Online»

Элитный седан «засветился» в Житомире на рынке - среди лотков с бельем.

По словам очевидца, который прислал фото, Phantom пригнали туда как свадебный автомобиль, хотя на одном из фото видно, как с багажника автомобиля продают картошку.

Фото: «Житомир Online»

Как сообщал УНИАН, в Новограде-Волынском Житомирской области двое несовершеннолетних украли у пенсионерки 28 мешков орехов.

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