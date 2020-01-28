В продажу поступили куклы Барби с инвалидностями

В коллекции появилась лысая кукла, кукла с пятнами, а также Кен с длинными волосами.

Компания Mattel, которой принадлежит бренд «Барби», создала новые модели кукол Барби с заболеваниями.

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Об этом сообщает The Sun.

В частности, в коллекции появилась лысая кукла, кукла с пятнами, как у людей, которые страдают нарушением пигментации кожи, а также Кен с длинными волосами.

Отмечается, что самой продаваемой в прошлом году стала Барби на инвалидной коляске. Поэтому компания решила дополнить ассортимент чернокожей куклой с золотым протезом.

«Такая игрушка - хороший способ для детей узнать о разных инвалидностях», - считают в компании.

Как сообщал УНИАН, 9 марта 2019 года легендарной кукле Барби исполнилось 60 лет. Первую куклу представили в этот день в 1959 году на Нью-Йоркской ярмарке игрушек.