Сегодня легендарной кукле Барби исполняется 60 лет (видео)

Первую куклу представили в этот день в 1959 году на Нью-Йоркской ярмарке игрушек.

В субботу, 9 марта, легендарной кукле Барби исполняется 60 лет. Первую куклу представили в этот день в 1959 году на Нью-Йоркской ярмарке игрушек.

Об этом сообщает Reuters.

Имя первой куклы Барби - Барбара Миллисент Робертс. Тогда созданием новой игрушки для девочек стала стенографистска компании Mattel Рут Хэндлер. По некоторым данным, прообразом куклы стала героиня немецких эротических комиксов по имени Билд Лили.

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Первая кукла Барби была одета в купальник черно-белого цвета, а ее стоимость составляла всего 3 доллара.

Выпуском первых кукол такого типа занималась американская фабрика в Висконсине.

За 60 лет эволюции у кукол Барби было больше 200 образов. Их выпускали в различных костюмах представителей тех или иных профессий: от повара и официантки до кандидата в президенты США и канцлера Германии.

Визуальные изменения кукол касались только размера глаз, цвета кожи и волос. В остальном, это всегда были красивые куклы с модельными параметрами. Несколько раз создатели куклы делали образцы, максимально похожие на тех или иных реальных персонажей.

Также стоит отметить, что официальный бойфренд Барби, Кен, появился на рынке несколько позже, в 1961 году.

Первая ракетка мира, двукратная победительница турниров Большого шлема 21-летняя японская теннисистка Наоми Осака стала прототипом для новой модели куклы Барби.

В ноябре 2017 года компания Mattel представила первую куклу Барби в хиджабе. Куклу выпустили в честь фехтовальщицы Ибтихадж Мухаммад, которая стала первой американкой, надевшей этот исламский головной убор во время Олимпийских игр.

Ранее модель Джиджи Хадид стала прообразом новой куклы Барби.