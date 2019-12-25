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В Китае парочка игривых детенышей панды напала на смотрителя зоопарка (видео)

05:17, 25 декабря 2019
Курьёзы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Пара мальчиков и пара девочек родились шесть месяцев назад. В честь праздника детенышей панды собрали вместе, чтобы посетители могли полюбоваться их игрой.

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Один из смотрителей попытался посадить забавных животных на качели, однако вместо играть друг с другом, те вцепились в его халат.

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Теги: #панды в Китае