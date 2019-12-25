В Китае парочка игривых детенышей панды напала на смотрителя зоопарка (видео)

В честь праздника детенышей панды собрали вместе, чтобы посетители могли полюбоваться их игрой.

Детеныши панды напали на своего смотрителя в Китае.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Пара мальчиков и пара девочек родились шесть месяцев назад. В честь праздника детенышей панды собрали вместе, чтобы посетители могли полюбоваться их игрой.

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Один из смотрителей попытался посадить забавных животных на качели, однако вместо играть друг с другом, те вцепились в его халат.