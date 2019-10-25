Уснула на месте преступления: панда наелась кукурузы с поля фермера и не стала убегать (видео)

В одной из провинций Китая фермер заметил гигантскую панду, которая обосновалась на дереве у его фермы.

В Китае гигантская панда наелась кукурузы с поля фермера и уснула на дереве. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеБерегите свои мимиметры: китайская панда порадовалась подаренному в день рождения торта (фоторепортаж) В одной из провинций Китая фермер заметил гигантскую панду, которая обосновалась на дереве у его фермы. Пушистый немного напакостил в хозяйстве селянина - поел кукурузу с поля, и, чтобы далеко не уходить, лег спать неподалеку. Но потом слез с дерева и отправился в лес.

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