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Уснула на месте преступления: панда наелась кукурузы с поля фермера и не стала убегать (видео)

12:03, 25 октября 2019
Курьёзы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В одной из провинций Китая фермер заметил гигантскую панду, которая обосновалась на дереве у его фермы. Пушистый немного напакостил в хозяйстве селянина - поел кукурузу с поля, и, чтобы далеко не уходить, лег спать неподалеку. Но потом слез с дерева и отправился в лес.

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Теги: #Китай#панда