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В Аргентине люди воспользовались аварией, чтобы награбить свиных туш (видео)

02:03, 06 июля 2019
Курьёзы
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Местные моментально начали растаскивать мясо / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Фура с охлажденным мясом перевернулась недалеко от города Санта-Фе. Местные моментально начали растаскивать мясо - кто сколько мог. Cлухи об аварии разошлись по окрестностям очень быстро. Поэтому те, кто имел мотоциклы или машины, бросились за свежиной. А пешеходы выносили награбленное на плечах.

Полиция на место аварии не спешила. Даже при ее присутствии мародеры не боялись наживались просто на глазах правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, банды воров с пылесосами, которые орудуют в Лондоне, украли монеты из парковочных счетчиков на десятки тысяч фунтов стерлингов.

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Теги: #Аргентина#мародеры