В Аргентине люди воспользовались аварией, чтобы награбить свиных туш (видео)

Фура с охлажденным мясом перевернулась недалеко от города Санта-Фе.

Несколько десятков аргентинцев воспользовались аварией, чтобы награбить свиных туш.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Фура с охлажденным мясом перевернулась недалеко от города Санта-Фе. Местные моментально начали растаскивать мясо - кто сколько мог. Cлухи об аварии разошлись по окрестностям очень быстро. Поэтому те, кто имел мотоциклы или машины, бросились за свежиной. А пешеходы выносили награбленное на плечах.

Полиция на место аварии не спешила. Даже при ее присутствии мародеры не боялись наживались просто на глазах правоохранителей.

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