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Лондонские воры украли 120 тысяч фунтов стерлингов при помощи пылесоса

19:42, 28 февраля 2019
Курьёзы
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Воры похитили 120 тысяч фунтов стерлингов / REUTERS

Уточняется, что сначала бандиты проделывали в устройствах отверстия при помощи кувалды, дрели или автомобиля. Затем просовывали туда шланг пылесоса и засасывали им лежащую внутри наличность.Об этом сообщает Daily Mail.

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Только в боро (районе) Кенсингтон и Челси, занимающем 12 квадратных километров на западе Лондона, в течение года таким способом они похитили 120 тысяч фунтов стерлингов.

Совет городского района не исключает, что для борьбы с ворами придется отказаться от наличных платежей за парковку и полностью перейти на оплату при помощи мобильного приложения. Это может не понравиться автомобилистам: по данным социологического опроса, 70 процентов водителей избегают парковки, которые можно оплатить только при помощи смартфона.

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Теги: #Лондон#воры