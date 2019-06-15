"Капусту ел руками": в супермаркете Днепра засняли мужчину, поедавшего соленья (видео)
В одном из супермаркетов Днепра мужчина на глазах у всех поедал соленья.
Соответствующее видео выложено в городском паблике «Украина-Днепр»
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Согласно информации, полученной Nikopolnews, дело было в супермаркете торговой сети «Варус».
По словам автора видео, сначала мужчина ел цветную капусту прямо руками, потом закусил огурчиком и снова перешел к капусте. А затем, видимо, решив, что так будет удобнее, взял ложку и стал поедать все подряд разносолы.
В комментариях мнения разделились. Кто-то жалеет мужчину, кто-то юморит, а кто-то всерьез возмущается. Ведь потом этой ложкой другие люди накладывают продукты.
Как сообщал УНИАН, в одном из столичных супермаркетов покупатели засняли кота, который ел мясо прямо на витрине.