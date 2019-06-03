В супермаркете Киева засняли кота, поедающего мясо на витрине (видео)
11:11, 03 июня 2019Курьёзы
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На видео можно увидеть кота, который беззаботно ест мясо с витрины.
В одном из столичных супермаркетов покупатели засняли кота, который ел мясо прямо на витрине.
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Соответствующее видео опубликовала пользовательница Яна Новик на своей странице в Facebook. По ее словам, инцидент произошел 1 июня в супермаркете "Велика Кишеня" на Печерске.
"Велика кишеня" на Печерске меня продолжает удивлять. Кот сидит в холодильнике и ест мясо, которое мы потом покупаем", - написала Новик.
Ранее в одном из киевских супермаркетов кошка, которая свободно гуляла по торговому залу, залезла в открытую емкость с сахаром и воспользовалась ею как туалетом.
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