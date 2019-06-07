Филин-соня: птенец, уснувший посреди дороги, не давал проехать полицейским (видео)
12:39, 07 июня 2019Курьёзы
119 0
Несмотря на активную жизнь этих животных, птенец выглядел сонным.
Филин-соня: литовские полицейские спасли птенца, уснувшего посреди дороги
Литовские правоохранители ночью ехали по автодороге на место ДТП, где автомобиль сбил косулю. И по пути встретили другое животное - маленького филина.
Читайте такжеБританка нашла рептилию в коробке с ягодами в супермаркете
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Несмотря на активную жизнь этих животных, птенец выглядел сонным. По иронии судьбы, этот инцидент произошел в литовском поселке, название которого в переводе на украинский означает "соньки". Птенец не пострадал, полицейские осторожно перенесли его на обочину дороги.
Как сообщал УНИАН, во Вьетнаме врачи обнаружили в ухе пациентки гнездо тропического паука.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter