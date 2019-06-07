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Филин-соня: птенец, уснувший посреди дороги, не давал проехать полицейским (видео)

12:39, 07 июня 2019
Курьёзы
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Литовские правоохранители ночью ехали по автодороге на место ДТП, где автомобиль сбил косулю. И по пути встретили другое животное - маленького филина.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. 

Несмотря на активную жизнь этих животных, птенец выглядел сонным. По иронии судьбы, этот инцидент произошел в литовском поселке, название которого в переводе на украинский означает "соньки". Птенец не пострадал, полицейские осторожно перенесли его на обочину дороги.

Как сообщал УНИАН, во Вьетнаме врачи обнаружили в ухе пациентки гнездо тропического паука.

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Теги: #филин