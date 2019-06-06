Во Вьетнаме врачи обнаружили в ухе пациентки гнездо тропического паука (видео)

Доктор Туок осмотрел пациентку с помощью эндоскопа и обнаружил в наружном слуховом проходе маленького паука.

Во вьетнамской провинции Хайзыонг врачи с помощью эндоскопа извлекли живого паука из уха пациентки. Читайте такжеВ Австралии полиция приехала на вызов из-за мужчины, кричавшего на паука Видео извлечения паука доступно на YouTube. Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, обратилась в больницу провинции Хайзыонг с жалобами на боль в ухе, пишет Realist. Доктор Туок осмотрел пациентку с помощью эндоскопа и обнаружил в наружном слуховом проходе маленького паука. Туоку удалось выманить членистоногое из ушного канала женщины лучом света. Текущее состояние вьетнамки не уточняется. Как сообщал УНИАН, ранее американец сжег дом в попытке истребить паука-волка.

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