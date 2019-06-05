"Скучает по тебе": в Германии полиция ищет хозяина игрушечного ежа (фото)

Фотография найденного "животного" (как и полагается, с линейкой, показывающей его рост) была размещена в Twitter ведомства.

В Берлине в полицию попал игрушечный еж - правоохранители решили отыскать его хозяина.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Берлина. Игрушку кто-то потерял в районе Шенеберг. Фотография найденного животного (как и полагается, с линейкой, показывающей его рост) была размещена в Twitter ведомства.

«Ты ездил на велосипеде с мамой в Шенеберге в прошлую среду, и потерял этого милого ежа? Без паники: с ежиком все хорошо, и он скучает по тебе. Он ждет тебя в нашем отделении на улице Готхаер», - написали полицейские.

Как сообщал УНИАН, на просторах Instagram появилась очередная звезда - забавный еж по прозвищу Рик из Львова.