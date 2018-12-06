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"Улыбающийся" еж из Львова покоряет Instagram (фото)

15:42, 06 декабря 2018
Курьёзы
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У ежа даже есть собственная страница в соцсети / instagram.com/rick_the_hedgehog

Хозяева Рика решили завести ежа после того, как наткнулись на страницу этих милых созданий в Facebook. Они нашли во Львове мужчину, который занимается продажей карликовых африканских ежей, поехали просто посмотреть, однако уже не смогли уехать домой без домашнего любимца, передает ТСН.

"Мне дали подержать это чудо, а отдать я его уже не смогла. Пришлось везти домой. Живет с нами этот маленький комочек уже полгода", - рассказала владелица Рика - дизайнер Диана.

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Еж – ночное животное, а потому почти весь день спит и не грустит из-за того, что хозяев нет дома. Вечером Рика выпускают погулять по квартире, а ночью – сажают в клетку. Там у него есть беговое колесо, на котором он обожает заниматься.

Питается он куриным филе, кормом для котят и личинками-зоофобусами. Кроме специального рациона, владельцам Рика приходится еще и придерживаться специального температурного режима в доме – не менее 20 градусов тепла.

instagram.com/rick_the_hedgehog
instagram.com/rick_the_hedgehog

Диана начала фотографировать своего любимого ежа, а затем завела для него Instagram-страницу, чтобы делиться с людьми радостью, которую он каждый день ей приносит.

"Рик всегда работает на камеру как настоящая супермодель", - добавила она.

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Теги: #Львов