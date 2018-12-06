"Улыбающийся" еж из Львова покоряет Instagram (фото)
На просторах Instagram появилась очередная звезда – забавный еж по прозвищу Рик из Львова.
Хозяева Рика решили завести ежа после того, как наткнулись на страницу этих милых созданий в Facebook. Они нашли во Львове мужчину, который занимается продажей карликовых африканских ежей, поехали просто посмотреть, однако уже не смогли уехать домой без домашнего любимца, передает ТСН.
"Мне дали подержать это чудо, а отдать я его уже не смогла. Пришлось везти домой. Живет с нами этот маленький комочек уже полгода", - рассказала владелица Рика - дизайнер Диана.
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Еж – ночное животное, а потому почти весь день спит и не грустит из-за того, что хозяев нет дома. Вечером Рика выпускают погулять по квартире, а ночью – сажают в клетку. Там у него есть беговое колесо, на котором он обожает заниматься.
Питается он куриным филе, кормом для котят и личинками-зоофобусами. Кроме специального рациона, владельцам Рика приходится еще и придерживаться специального температурного режима в доме – не менее 20 градусов тепла.
Наш Год, конечно, няшка😊 но еж - это грубое животное. Насекомоядное - это официально. В реальности еж - хищник. Он может раскопать мышиную нору и съесть живых мышат, может залезть в кроличью нору и заточить крольчат. Теоретически способен загрызть цыпленок. Имеет иммунитет к змеиному яду и в схватке со змеей способен выйти победителем. Пугает неопытных котов, которые лезут в колючие заросли. Вы еще не разлюбили ежа? Поздравляю, вы можете носить бороду. Даже если вы женщина. Главные враги ежей - совы и лисы, а в урбанистическом пространстве - собаки, которые способны прокусить колючий щит. #brutal #hedgehog #predator #cute #yummy #eat #hedgehogstagram #hedgehogdaily #hedgehoglove
Диана начала фотографировать своего любимого ежа, а затем завела для него Instagram-страницу, чтобы делиться с людьми радостью, которую он каждый день ей приносит.
"Рик всегда работает на камеру как настоящая супермодель", - добавила она.