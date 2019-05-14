Во Львове из кинотеатра украли "перчатку Таноса", но пообещали вернуть

Воров нашли с помощью камер видеонаблюдения и соцсетей.

Во Львове из кинотеатра "Планета Кино" украли знаменитую перчатку Таноса", которую разместили для посетителей и фанатов фантастического блокбастера "Мстители: Финал".

Об этом сообщает Захід.net.

Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре "King Cross Leopolis".

"Перчатка Таноса", возле которой все желающие могли сфотографироваться, находилась в фойе центра. Впоследствии работники обнаружили, что ее нет на месте.

Впрочем, в понедельник, 13 мая, перчатка нашлась. О возвращении артефакта сообщила на странице в Facebook директор ТРЦ Оксана Хвальова.

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Воров нашли с помощью камер видеонаблюдения. Как оказалось, перчатку украл мужчина с маленьким мальчиком. После этого руководители учреждения сообщили о происшествии в полицию.

Вернуть перчатку помог один из местных жителей, который увидел на улице мальчика с той же перчаткой в районе 94-й школы в микрорайоне Рясное.

После этого перчатку пытались вернуть в кинотеатр анонимно. Мама мальчика не знала, что ее сын с дядей украли перчатку из кинотеатра. По их словам, они ее купили. Как добавила руководитель ТРЦ, мама извинилась и пообещала передать артефакт владельцам.

Работники кинотеатра рассказали, что этот предмет стоит примерно четыре тысячи гривень. А после премьеры очередной серии "Мстителей" этот артефакт на американских сайтах выставляют за 300 долларов.

Как сообщал УНИАН, американский фильм «Мстители. Финал» собрал к концу первой недели проката 2 миллиарда долларов.