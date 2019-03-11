Шнуров внезапно перепел хит Киркорова «Цвет настроения синий» (видео)

Фронтмен группы "Ленинград", похоже, не планировал исполнять песню всерьез.

Культовая российская группа «Ленинград» на одном из недавних концертов исполнила свою версию хитовой песни Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

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Видео с концерта в Барвихе, состоявшегося 9 марта, было опубликовано на Youtube-канале Leningrad crew.

Фронтмен группы Сергей Шнуров, похоже, не планировал исполнять песню всерьез, признавшись на сцене, что это будет неожиданно. Ему приходилось подсматривать слова песни на распечатке.

Напомним, клип Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» вышел 28 апреля прошлого года и наделал много шума в сети.

В клипе 50-летний Киркоров появляется в парике, напоминающем прическу рэпера Фэйса. При этом он вместе с бандой подростков покупает алкоголь, катается на тележке из супермаркета и показывает окружающим неприличные жесты. В конце ролика певец матерится на Урганта.

Креативным продюсером клипа "Цвет настроения синий" выступил Иван Ургант.