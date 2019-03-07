На вакансию палача на Шри-Ланке откликнулись более 100 человек

Палачами могут стать мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, обладающие «превосходным нравственным характером», «хорошим интеллектом и духовной силой».

На вакантную должность палача на Шри-Ланке подали заявления 102 соискателя. Читайте такжеГражданина Канады приговорили к смертной казни в Китае Об этом сообщает Reuters. Согласно имеющейся информации, среди откликнувшихся на вакансию есть 102 человека. Необходимость в найме дополнительных сотрудников возникла после того, как в стране решили возобновить смертную казнь через повешение за торговлю наркотиками. Палачами могут стать мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, обладающие «превосходным нравственным характером», «хорошим интеллектом и духовной силой».

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