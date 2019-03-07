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На вакансию палача на Шри-Ланке откликнулись более 100 человек

09:18, 07 марта 2019
Курьёзы
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REUTERS

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Об этом сообщает Reuters. Согласно имеющейся информации, среди откликнувшихся на вакансию есть 102 человека.

Необходимость в найме дополнительных сотрудников возникла после того, как в стране решили возобновить смертную казнь через повешение за торговлю наркотиками.

Палачами могут стать мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, обладающие «превосходным нравственным характером», «хорошим интеллектом и духовной силой».

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Теги: #Шри-Ланка