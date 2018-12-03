На автопилоте: пьяный водитель Tesla спал за рулем на скорости свыше 100 км/ч
05:05, 03 декабря 2018Курьёзы
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Автомобиль Tesla Model S двигался по шоссе в Калифорнии со скоростью 112 километров в час.
Машина была на автопилоте / фото autonews.ua
В США полицейские задержали водителя, который спал за рулем Tesla со включенным автопилотом.
Автомобиль Tesla Model S двигался в половине четвертого утра по шоссе в Калифорнии со скоростью 112 километров в час, сообщает SFGate.
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Когда полицейские поравнялись с автомобилем, они увидели, что водитель спит. Предположив, что машина на автопилоте, полицейские поехали перед ней, чтобы заставить систему постепенно снизить скорость и таким образом остановить авто. Такая езда продолжалась около семи минут, пишет издание.
За рулем автомобиля находился 45-летний Александр Самек, член комитета Лос-Альтоса с городского планирования.
На ближайшей заправке Самек попросили пройти тест на алкогольное опьянение, потом арестовали, пишет SFGate.
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