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В Днепре в торговом центре автомат для печати фото начал показывать порно (видео)

17:46, 05 ноября 2018
Курьёзы
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На данный момент ищут злоумышленников / Скриншот

Одна из "будок" находится буквально у всех на виду на втором этаже ТЦ, передает "Информатор".

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В какой-то момент на экране терминала вместо стандартного окна входа в Instagram появилось порновидео.

По словам представителей торгового центра, в PhotoBoom можно распечатывать фото как с Instagram, так и с Facebook, поэтому, вероятно, кто-то запустил ролик именно со второй социальной сети.

В данный момент все доступы к приложениям закрыты. В ближайшее время (пока идут поиски злоумышленников) подключиться к социальным сетям через автомат печати фото невозможно.

Ранее посреди ночи экран, установленный на углу улицы Академика Королева и Линии 13-го трамвая в Одессе, который обычно показывает рекламу и объявления, удивил водителей видео порнографического характера.

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Теги: #Днепр#порно