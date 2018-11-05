В Днепре в торговом центре автомат для печати фото начал показывать порно (видео)
4 ноября в Днепре в ТРЦ "Мост-сити" автомат для печати фото начал показывать порно.
Одна из "будок" находится буквально у всех на виду на втором этаже ТЦ, передает "Информатор".
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В какой-то момент на экране терминала вместо стандартного окна входа в Instagram появилось порновидео.
По словам представителей торгового центра, в PhotoBoom можно распечатывать фото как с Instagram, так и с Facebook, поэтому, вероятно, кто-то запустил ролик именно со второй социальной сети.
В данный момент все доступы к приложениям закрыты. В ближайшее время (пока идут поиски злоумышленников) подключиться к социальным сетям через автомат печати фото невозможно.
Ранее посреди ночи экран, установленный на углу улицы Академика Королева и Линии 13-го трамвая в Одессе, который обычно показывает рекламу и объявления, удивил водителей видео порнографического характера.