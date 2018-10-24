Пенсионер из Уэльса пять лет просто так вызывал себе скорую за что получил 20 месяцев тюрьмы

Однажды пенсионер попросил двоих мужчин вызвать ему неотложку, сказав, что у него сердечный приступ, однако приехавшая по вызову бригада обнаружила его сидящим в гостиной и распивающим виски.

Пенсионер из Уэльса Джон Харви, который без надобности вызывал скорую помощь более 300 раз, приговорен к 20 месяцам тюремного заключения.

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Харви звонил по телефону экстренных служб 999 в общей сложности 314 раз за последние пять лет, 149 раз медики его забирали в больницу, однако никакого лечения ему не требовалось, передает Би-би-си. Вызовы обошлись Национальной службе здравоохранения в 46 тысяч 383 фунта стерлингов.

Ранее пенсионер, который регулярно злоупотребляет алкоголем, уже привлекался к ответственности - тогда суд валлийского города Cуoнcи запретил ему звонить на номера экстренных служб, однако он продолжал делать это сам и просил других звонить от его имени.

По словам представителя прокуратуры Хелен Рэндалл, однажды Харви попросил двоих мужчин вызвать ему неотложку, сказав, что у него сердечный приступ, однако приехавшая по вызову бригада скорой помощи обнаружила его в полном здравии сидящим в гостиной и распивающим виски.

Прокурор рассказала, что медики потратили в общей сложности 302 часа на то, чтобы доставлять Харви в больницу, откуда он зачастую уходил, даже не дожидаясь осмотра врача.

Суд также заслушал показания психиатра, который рассказал, что не нашел у подсудимого никаких психических отклонений. Адвокат Харви Крейг Джонс признал, что мужчина "наконец начал осознавать, что он больше не сможет звонить в скорую" без причины.

"Я просто не понимаю, почему вы так себя ведете. Вы - угроза обществу. Единственное объяснение - это то, что вы превращаетесь в зло в чистом виде после выпивки. Мы все знаем, насколько загружена наша служба здравоохранения, и вы ставили жизни других людей под угрозу, отвлекая внимание врачей неотложной помощи", - сказал судья Пол Томас.