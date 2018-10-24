Пенсионер из Уэльса пять лет просто так вызывал себе скорую за что получил 20 месяцев тюрьмы
Пенсионер из Уэльса Джон Харви, который без надобности вызывал скорую помощь более 300 раз, приговорен к 20 месяцам тюремного заключения.
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Харви звонил по телефону экстренных служб 999 в общей сложности 314 раз за последние пять лет, 149 раз медики его забирали в больницу, однако никакого лечения ему не требовалось, передает Би-би-си. Вызовы обошлись Национальной службе здравоохранения в 46 тысяч 383 фунта стерлингов.
Ранее пенсионер, который регулярно злоупотребляет алкоголем, уже привлекался к ответственности - тогда суд валлийского города Cуoнcи запретил ему звонить на номера экстренных служб, однако он продолжал делать это сам и просил других звонить от его имени.
По словам представителя прокуратуры Хелен Рэндалл, однажды Харви попросил двоих мужчин вызвать ему неотложку, сказав, что у него сердечный приступ, однако приехавшая по вызову бригада скорой помощи обнаружила его в полном здравии сидящим в гостиной и распивающим виски.
Прокурор рассказала, что медики потратили в общей сложности 302 часа на то, чтобы доставлять Харви в больницу, откуда он зачастую уходил, даже не дожидаясь осмотра врача.
Суд также заслушал показания психиатра, который рассказал, что не нашел у подсудимого никаких психических отклонений. Адвокат Харви Крейг Джонс признал, что мужчина "наконец начал осознавать, что он больше не сможет звонить в скорую" без причины.
"Я просто не понимаю, почему вы так себя ведете. Вы - угроза обществу. Единственное объяснение - это то, что вы превращаетесь в зло в чистом виде после выпивки. Мы все знаем, насколько загружена наша служба здравоохранения, и вы ставили жизни других людей под угрозу, отвлекая внимание врачей неотложной помощи", - сказал судья Пол Томас.