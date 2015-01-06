В Израиле испуганный страус устроил невероятный забег среди автомобилей на шоссе

Птица выбежал на шоссе в курортном городе Герцлия, говорится в сюжете ТСН.

Водители сняли на камеру, как испуганный страус бегает между автомобилями, мешая движению.

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В конце концов, автомобилисты загнали птицу на обочину и вызвали ветеринарную службу. Специалисты страуса забрали и впоследствии вернули владельцу.

Как оказалось, австралийский эму сбежал из частного зоопарка.