В Израиле испуганный страус устроил невероятный забег среди автомобилей на шоссе
02:49, 06 января 2015Курьёзы
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Австралийский страус эму едва не стал причиной дорожной аварии в Израиле.
В Израиле испуганный страус устроил невероятный забег среди автомобилей на шоссе / ТСН
Птица выбежал на шоссе в курортном городе Герцлия, говорится в сюжете ТСН.
Водители сняли на камеру, как испуганный страус бегает между автомобилями, мешая движению.
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В конце концов, автомобилисты загнали птицу на обочину и вызвали ветеринарную службу. Специалисты страуса забрали и впоследствии вернули владельцу.
Как оказалось, австралийский эму сбежал из частного зоопарка.
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