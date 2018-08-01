Пьяная следователь в Одессе устроила ДТП и показала стриптиз (фото, видео)

По результатам экспертизы, в крови женщины-водителя было обнаружено 2,23 промилле алкоголя (норма не более 0,2 промилле), а при проведении следственных процедур она вела себя агрессивно и задирала юбку.

Сегодня в Одессе по факту дорожно-транспортного происшествия с участием нетрезвой сотрудницы полиции, которая на автомобиле врезалась в припаркованную машину, начата служебная проверка.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня ночью на 1-й станции Люстдорфской дороги.

Автомобиль Nissan под управлением работницы одного из городских отделов полиции столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП никто не пострадал.

«Согласно результатам проверки на алкотестере водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения. В связи с несогласием женщины с выводами тестирования она была направлена на дополнительное медицинское обследование», - сообщили в главном управлении.

В отношении нарушителя составлены протоколы по статьям 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, по данному факту назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение о привлечении сотрудника полиции к дисциплинарной ответственности.

По некоторым данным, женщина-водитель - подполковник, следователь Приморского отдела полиции Наталья Маришева. В ее крови было обнаружено 2,23 промилле алкоголя (норма не более 0,2 промилле), а при проведении следственных процедур женщина вела себя агрессивно.

Как написал на своей странице в Facebook очевидец происшествия Дмитрий Кравчук, когда он пытался узнать результаты обследования, задержанная начала на него кричать и задирать юбку.

Как сообщал УНИАН, в Киеве пьяный водитель повредил 7 машин и уснул в патрульном автомобиле.