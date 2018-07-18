"Система подпорок и платформ": политолог объяснил, почему Путина берегут от дождя

В 2017 у него намокли брюки и стала видна "система подпорок и платформ", сообщил политолог.

Политолог Алексей Голобуцкий сообщил, что президента Российской Федерации Владимира Путина не просто так теперь берегут от дождя.

Читайте такжеПутина прикрыли зонтом даже в раздевалке сборной Франции (видео)

В 2017 году у главы РФ намокли брюки, и стала видна "система подпорок и платформ", написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Оказалось, что Путина не просто так теперь берегут от дождя! Был, знаете ли, в 2017 году прецедент: при праздновании их победобесного "22 июня" у Путина без зонта брючины намокли и самым бесстыдным образом выставили на всеобщее обозрение систему подпорок и платформ", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в день закрытия ЧМ по футболу в России пошел сильный ливень и единственный зонт раскрыли над Путиным.