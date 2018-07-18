"Система подпорок и платформ": политолог объяснил, почему Путина берегут от дождя
11:19, 18 июля 2018Курьёзы
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В 2017 у него намокли брюки и стала видна "система подпорок и платформ", сообщил политолог.
Владимир Путин / REUTERS
Политолог Алексей Голобуцкий сообщил, что президента Российской Федерации Владимира Путина не просто так теперь берегут от дождя.
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В 2017 году у главы РФ намокли брюки, и стала видна "система подпорок и платформ", написал эксперт на своей странице в Facebook.
"Оказалось, что Путина не просто так теперь берегут от дождя! Был, знаете ли, в 2017 году прецедент: при праздновании их победобесного "22 июня" у Путина без зонта брючины намокли и самым бесстыдным образом выставили на всеобщее обозрение систему подпорок и платформ", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в день закрытия ЧМ по футболу в России пошел сильный ливень и единственный зонт раскрыли над Путиным.
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