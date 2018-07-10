В Абу-Даби ввели штраф для водителей, любящих поглазеть на произошедшее ДТП

Привычка тормозить и глазеть на ДТП – это нецивилизованный тип поведения, который может стоить жизни и здоровья другим участникам дорожного движения, отметили в транспортном департаменте.

Полиция Абу-Даби ввела новый штраф для водителей, которые любят поглазеть на произошедшее ДТП.

Читайте такжеВ Дубае объявлено о 50% скидках на оплату дорожных штрафов

Тем, кто тормозит весь транспортный поток и затрудняет проезд полиции и карет скорой помощи, теперь будет начисляться штраф в размере 1000 дирхамов ($273), передают Русские Эмираты.

Новая мера была предпринята после аварии, произошедшей в минувшие выходные на трассе, соединяющей Дубай и Аль-Айн. В результате образовавшегося затора спасатели не могли пробраться к девяти пострадавшим и оказать им первую помощь.

«Привычка тормозить и глазеть на ДТП – это нецивилизованный тип поведения, который может стоить жизни и здоровья другим участникам дорожного движения. Водителям запрещается снижать скорость возле мест аварии, поскольку подобные действия провоцируют новые ДТП и затрудняют проезд карет скорой помощи», - отметил директор транспортного департамента Аль-Айна полковник Ахмед Аль Зувейди.