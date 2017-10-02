На аукционе в ОАЭ номер для автомобиля купили за $721 тысяч

Управление по дорогам и транспорту (RTA) Дубая провело очередной аукцион специальных автомобильных номеров, продав 80 лотов на общую сумму около $6,8 млн, сообщает khaleejtimes.com.

Читайте такжеВ ОАЭ бизнесмен заплатил $5 миллионов за автомобильный номерСамый дорогой номер R-111 был продан за $721 тыс. F-999 достался владельцу за $288,6 тыс., а N-1000 - за $217,8 тыс.

Ахмед Бахрозян, генеральный директор агентства лицензирования RTA, сказал: «Выручка в $6,8 млн, полученная с 96-го открытого аукциона, отражает заметную популярность этого коммерческого направления, организованного RTA».

Впрочем, сумма, уплаченная за самый дорогой номерной знак в этом году, значительно ниже той, которую один из дубайских бизнесменов заплатил на прошлогоднем аукционе. Тогда бизнесмену за номер "1" для автомобиля пришлось выложить $5 млн.

Его стартовая цена была в 20 раз ниже финальной. Бизнесмен объяснил стремление обладать таким номером желанием всегда быть первым.

RTA регулярно проводит аукционы, на которых продает необычные дорожные номера (как правило, отличающиеся простым набором цифр). Вырученные средства направляются на благотворительные цели.