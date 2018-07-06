На Тернопольщине пьяный водитель после ДТП хотел откупиться от полицейских за 50 грн (фото)

Нетрезвый водитель настаивал на своем и бросил деньги в патрульное авто.

На Тернопольщине пьяный водитель, спровоцировавший ДТП, пытался откупиться от полицейских за 50 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Тернополя, около 20 часов на 12 км трассы Тернополь–Львов водитель автомобиля "ВАЗ 21011" не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с автоприцепом "KHOTT".

В результате ДТП никто не пострадал. Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, а именно запах алкоголя, нечеткую речь и нарушение координации движений.

Читайте такжеДевушка устроила курьезное ДТП на Крымском мосту (видео)

В установленном законом порядке инспекторы предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако водитель отказался. В результате полицейские составили на него административные материалы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) и ч. 1. ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Осознавая, какую меру наказания выберет для него суд, водитель попытался дать одному из инспекторов неправомерную выгоду – 50 грн.

57-летнего мужчину неоднократно предупреждали об уголовной ответственности за такие действия, однако он настаивал на своем и бросил деньги в патрульное авто. В связи с этим на место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщал УНИАН, на Ивано-Франковщине правоохранители остановили пьяного священника за рулем.