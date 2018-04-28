Путин порадовал сеть сравнив свой почерк с "куриным" (видео)

Путин попал в конфуз во время рабочего заседания.

Президент российской Федерации Владимир Путин признался во время рабочего заседания, что пишет "как курица лапой" после того, как не смог прочитать записи, написанные собственным почерком.

Пишет 24 канал.

Видео забавного инцидента, который случился с российским лидером на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании главы опубликовано на YouTube-канале Meduza.

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Так, на встрече с политиками, депутатами и сенаторами президент записывал их тезисы и предложения, делая также другие пометки с целью дальнейшего комментария. Однако впоследствии, он почти минуту пытался прочитать свой почерк чем и повеселил пользователей сети.

"Нарисовал, как курица лапой. Сам не могу разобрать", – посетовал Путин.