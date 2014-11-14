В Татарстане самоубийца выбросился из окна и сломал позвоночник прохожему

В Татарстане самоубийца, выбросившийся из окна четвертого этажа, упал на прохожего, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по республике Андрей Шептицкий, передает ТАСС.

20-летний самоубийца погиб, прохожего в бессознательном состоянии доставили в районную больницу, где ему диагностировали перелом позвоночника, добавил Шептицкий.

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По данному факту проводится проверка, которая установит обстоятельства произошедшего, в том числе - причину самоубийства.