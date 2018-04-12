"Мистер Опрятность": Трампа высмеяли за любовь к слову "чисто" (видео)

18:42, 12 апреля 2018
Курьёзы
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Дональд Трамп / REUTERS

Отметим, чаще всего в своих публичных речах Дональд Трамп использует фразу «We’ll see» («Посмотрим»).

Эти слова президент США использует в самых различных обстоятельствах. Формулировку «посмотрим» Трамп использовал как для описания своих планов по Северной Корее, так и говоря о последствиях урагана «Харви».

В прошлом году в Twitter Дональда Трампа появилось загадочное сообщение со словом «covfefe», не существующим в английском языке. «Несмотря на постоянный негативное covfefe прессы…» («Despite the constant negative press covfefe»)», - звучал текст сообщения. По одному из предположений, вместо слова covfefe должно было быть слово «coverage» (освещение в прессе), однако автор твита допустил опечатку и опубликовал незаконченный твит.

Позднее Трамп предложил читателям своего микроблога самим разгадать значение слова «covfefe». 

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Теги: #твиттер Трампа