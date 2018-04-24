На столичной Троещине "Спайдермен" ограбил пункт выдачи кредитов (видео)

В настоящее время расследуется уголовное производство по факту разбойного нападения с проникновением в жилище.

На столичной Троещине вооруженный ножом «Спайдермен» ограбил пункт выдачи кредитов.

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Как говорится в сюжете программы «Джедаи» на телеканале 2+2, мужчина ограбил кредит-кафе в маске супергероя, в руках злоумышленник держал кухонный нож. Угрожая кассиру, он потребовал денег – девушка, действуя в соответствии с инструкциями, сразу передала конверт с 2 тысячами гривен.

После этого девушка нажала тревожную кнопку, но до приезда полиции «Спайдермен» убежал.

С помощью служебной собаки правоохранители в подземном переходе неподалеку нашли маску и перчатки, которые злоумышленник оставил. В настоящее время расследуется уголовное производство по факту разбойного нападения с проникновением в жилище.

Местные работники говорят, что на заведение нападают уже не впервые.