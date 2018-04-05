Объединили сердца на высоте: в Одессе пара поженилась на борту самолета (фото)

Необычная регистрация брака состоялась на высоте около 1 тыс. метров.

В Одессе состоялась церемония бракосочетания на борту самолета во время полета.

Как сообщили УНИАН в Главном территориальном управлении юстиции в Одесской области, вчера, 4 апреля, необычная регистрация брака состоялась впервые.

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«Молодожены, Мария и Алексей, поженились на борту самолета. В частности, на высоте около 1 тыс. метров на борту АН-2 они объединили свои сердца. Это произошло в присутствии родных и близких», - рассказали в управлении.

Процедуру регистрации брака в самолете осуществила представитель Суворовского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) управления юстиции в Одесской области Анна Колесник.

В управлении также выразили надежду, что подобные процедуры станут хорошей традицией.