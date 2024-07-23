Среди слов, которые не стоит использовать, в частности, "всегда" и "никогда".

Мы все используем определенные слова в повседневных разговорах, не осознавая, как они могут влиять на мнение окружающих о нас. Некоторые удивительно распространенные слова на самом деле могут выставить нас менее умными, чем мы есть на самом деле.

Как пишет HackSpirit, есть 10 слов, которые вам следует прекратить употреблять, если вы хотите казаться умным. Речь идет не о претенциозности или снобизме, а о том, чтобы подчеркнуть свои лучшие качества.

1. "Буквально".

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Это первое слово, которое должно исчезнуть из вашего лексикона, если вы хотите звучать умно.

Слово "буквально" не является плохим само по себе. Это очень хорошее слово, которое можно эффективно использовать. Но вот в чем загвоздка – большинство людей употребляют его неправильно! Это не инструмент драматического акцентирования, а констатация факта. Поэтому когда вы говорите: "Я буквально умираю от смеха", если только вы не находитесь в опасной для жизни ситуации, вызванной чрезмерным хихиканьем, вы используете его неправильно.

2. "Типа"

Слово "типа" имеет свойство закрадываться в нашу речь. Когда вы используете его слишком часто, люди не воспринимают ваши слова всерьез – вы начинаете звучать неуверенно и менее умно, чем есть на самом деле.

"Типа" – это слово-паразит, которое мы часто используем, не задумываясь. Но оно может выставить нас незрелыми или неуверенными в себе.

3. "Безотносительно"

Это слово часто используется вместо "независимо" или "несмотря на". Использование этого слова может показать вас не столь умным в глазах окружающих.

4. "Вообще-то"

"Вообще-то" – это слово, которое часто употребляется неправильно и без надобности. Оно должно использовать, когда вы говорите о чем-то удивительном или противоречивом, но его часто используют как слово-паразит, подобно "типа".

Кроме того, он может заставить вас звучать снисходительно или спорить. Когда вы начинаете предложение со слова "Вообще-то...", это может выглядеть так, будто вы исправляете собеседника, даже если это не является вашим намерением.

Будьте осторожны с тем, когда и как вы используете "вообще-то". Иногда это может принести больше вреда, чем пользы.

5. "В принципе"

"В принципе" – еще одно из тех слов, которые имеют тенденцию проникать в наши разговоры чаще, чем мы думаем. Мы его используем, когда хотим упростить концепцию или идею, и это неплохо.

Однако злоупотребление словом "в принципе" может непреднамеренно дать понять, что вы говорите со своей аудиторией свысока, будто она не способна понять всю сложность темы. Умная коммуникация предполагает уважение к способности вашей аудитории к пониманию.

6. "Просто"

"Просто" – это маленькое слово с большим влиянием. Мы часто используем его, чтобы смягчить наши просьбы или заявления, но это может в итоге преуменьшить важность того, что мы говорим. Например, "Я просто думаю, что..." или "Мне просто интересно...".

Подсознательно мы как бы извиняемся за свои мысли или идеи еще до того, как их успели обдумать. Ваши мысли и идеи являются ценными. Не приуменьшайте их с помощью слова "просто". Уверенно стоять за своими словами. Дело не только в том, чтобы казаться умным, но и в том, чтобы ценить свой собственный интеллект.

7. "Эм"

"Эм" – это слово-паразит, которое мы используем, когда думаем, нервничаем или неуверенны. Но его частое использование может заставить нас звучать менее уверенно, чем есть на самом деле. Научитесь не заполнять паузы в выступлениях или разговорах словом "эм".

8. "Очень"

Слово "очень" часто используется, чтобы подчеркнуть что-то. Например, вы можете сказать: "Я очень устал" или "Это было очень интересно". Но вот неожиданный поворот.

Использование слова "очень" может на самом деле ослабить ваше утверждение, а не усилить его. Это расплывчатое слово, которое не добавляет особой ценности. Гораздо сильнее звучит "Я измотан" или "Это было захватывающе".

Откажитесь от слова "очень" и используйте более описательные и впечатляющие заменители. Это может существенно повлиять на то, насколько разумно вы звучите.

9. "Честно говоря"

"Честно говоря" – это слова, которые мы часто используем, когда хотим подчеркнуть свою искренность или правдивость. Но подумайте: не все ли, что мы говорим, должно быть честным?

Частое использование слова "честно" может непреднамеренно означать, что другие ваши утверждения могут быть ложными. Это все равно, что сказать: "На этот раз я не вру". Не совсем то впечатление, которое вы хотите произвести, если стремитесь казаться умным.

10. "Всегда/Никогда"

"Всегда" и "никогда" – это абсолютные слова, которые не оставляют места для исключений или вариаций. Они могут сделать ваши утверждения слишком упрощенными или преувеличенными.

Жизнь, идеи и ситуации редко бывают черно-белыми. Они полны нюансов и исключений. Использование слов, которые отражают эту сложность, может помочь вам звучать более разумно и вдумчиво.

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