Военный получил квартиру в Крыму по липовой бумажке

Военная прокуратура Феодосийского гарнизона направила в суд Феодосии уголовное дело против бывшего военнослужащего, который, используя поддельный документ, завладел трехкомнатной квартирой, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Военно-морских сил.

"Бывший военнослужащий, замалчивая информацию об обеспечении его и членов его семьи постоянным жильем - трехкомнатной квартирой в Евпатории, предоставил командиру части, где ранее проходив службу, рапорт о необходимости обеспечения его жильем. А впоследствии предоставлял членам жилищной комиссии поддельные документы, в результате чего незаконно получил жилье в Феодосии", - говорится в пресс-релизе.

Дело было открыто по ч.1 ст.190 и ч.3 ст.358 Уголовного кодекса.