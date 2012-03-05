В Крыму завершают испытывать модернизированный вертолет (фото)

В Крыму завершают государственные испытания модернизированного боевого вертолета Ми-24П, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Военные летчики выполнили больше 50 полетов с общим налетом свыше 55 часов. На полигоне "Чауда" использовали около 50 фугасных и осколочно-фугасных авиационных бомб. По мишеням выпустили свыше 700 неуправляемых авиационных ракет и 1200 пушечных снарядов, провели 10 ночных летных смен», - говорится в пресс-релизе.

Особое внимание во время испытаний машины уделялось работе агрегатов и узлов с более мощным двигателем, а также приборам ночного видения и прицела.

Фото Минобороны