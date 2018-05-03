От прокуроров Крыма требуют три триллиона гривен

Не успели высохнуть чернила на принятом в Верховной Радой законе об отмене прогрессивной школы уплаты пошлины при подаче исков о защите чести и деловой репутации, как в Окружной административный суд Крыма подано 8 одинаковых исков. В них неизвестный требует, чтобы прокурор Крыма Степан Молицкий и прокурор Ялты Сергей Самойлик возместили моральный ущерб в размере 3 триллионов 99 миллиардов 32 миллионов гривен.

Одновременно в иске содержится требование к генпрокурору Виктору Пшонке уволить прокуроров Крыма и Ялты без права выплаты пенсии.

В деле №2а-9566/11/0170/13 сказано, что истец обиделся на прокуроров из-за отказа реагировать на его заявление.

От греха подальше

Увидев требование с огромной суммой компенсации, а также фигурирование в деле имени генерального прокурора Украины Виктора Пшонки судьи от греха подальше приняли решения, которым отказывают в производстве дела.

Так, судья Ольшанская свой отказ рассматривать дело по сути объяснила просто - это не в компетенции административного суда.

Аналогичные решения приняли и другие судьи из Окружного административного суда Крыма - А.Радчук и Г.Цыганова

Вместе с тем суды разъяснил истцу, что отказ прокуратуры в возбуждении уголовного дела можно оспорить в суде или у вышестоящего руководства.

Отмененный сбор

Как известно, в начале июля Верховная Рада внесла изменения в законодательство, которым предусмотрела фиксированный судебный сбор по делам относительно возмещения морального вреда по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Другими словами, сумма сбора для названной категории дел не будет отличаться от дел имущественного характера и будет составлять 1% цены иска (но не менее 0,2 размера минимальной заработной платы и не более трех размеров минимальной заработной платы).

До этого действовала прогрессивная шкала ставки государственной пошлины – чем выше сумма заявленного морального возмещения, тем больший процент от цены иска необходимо заплатить за его подачу.

Газета "Дело"