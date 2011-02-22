Полсотни пациентам вживили сомнительные металлоконструкции в крымской больнице

Прокуратура Симферополя возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и неподобающего выполнения профессиональных обязанностей медработниками городской клинической больницы, из-за которых 45 пациентам были вставлены имплантаты неизвестного происхождения в 2010 году, сообщила во вторник пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

«Медики вынуждали пациентов для проведения операций покупать несертифицированные металлоконструкции. Имплантаты неизвестного происхождения обнаружены у 45 пациентов больницы, для некоторых их использование повлекло тяжелые последствия», - говорится в пресс-релизе.

Сотрудник пресс-службы не смогла уточнить, что именно вживляли пациентам, сославшись на отсутствие у нее такой информации.

Ведется следствие.