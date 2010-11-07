Годовщину Октября коммунисты отметили демонстрацией в Крыму

Сторонники Компартии провели демонстрацию и митинг в Симферополе по случаю 93-ой годовщины Октябрьской революции, потребовав от президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА провести пересчет голосов на местных выборах, прошедших в конце октября.

Колонна коммунистов, в которой, по разным оценкам, было от семисот до тысячи человек, под музыку духового оркестра прошла по главному проспекту города с красными флагами и транспарантами: «Да здравствует Великий Октябрь!», «Выходи и протестуй, коль достал тебя буржуй!», «Бедность народа - позор власти!». Люди изредка скандировали «Ура!».

«Мы обращаемся к президенту как гаранту Конституции с требованием немедленно остановить попытки ликвидировать права и полномочия Крыма. Первым шагом на этом пути должен стать пересчет голосов на выборах в Верховный совет Крыма и определение действительных результатов голосования», - говорится в резолюции митинга, который состоялся в сквере героев соцтруда с участием 250-ти человек.