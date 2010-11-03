Средняя пенсия в Украине с декабря составит 1130 гривен, зарплата - 2144

Средняя пенсия в Украине с 1 декабря будет составлять 1130 гривен, средняя зарплата - 2144 гривны, сообщил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА на брифинге в среду.

Он отметил, что на 1 октября размер средней пенсии в Украине составлял 1 тыс. 123 грн.

«С 1 декабря будет поднята и минимальная пенсия, и минимальная зарплата, и другие социальные выплаты. Мы планируем, что средняя пенсия по стране у нас будет 1130 гривен, средняя зарплата - 2144 гривен», - сказал министр.

НАДРАГА отметил, что размер средней пенсии составляет 52% от размера средней зарплаты, что превышает показатели европейских стран.

«В соответствии со стандартами Международной организации труда, пенсия должна составлять не меньше 40%. У нас средняя пенсия составляет 52% от средней зарплаты. То есть, мы несколько превышаем стандарты. Мы будем двигаться в направлении, чтобы и в дальнейшем увеличивать долю пенсии в соответствии с уровнем средней зарплаты», - сказал министр.

НАДРАГА также заявил, что в 2011 году размер прожиточного минимума в Украине будет увеличен с 888 грн. в 2010 году до 963 грн.

Такой размер прожиточного минимума предусмотрен в проекте бюджета на следующий год, над которым работает правительство, отметил он.

«В 2009 году прожиточный минимум составлял 675 гривен, в 2010-м - 888 гривен, в 2011-м прожиточный минимум будет составлять 963 гривны», - сказал НАДРАГА.