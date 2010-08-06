Бали и Крым договариваются о сотрудничестве в сфере туризма

Провинция Индонезии Бали и Крым планируют подписать соглашение о межрегиональном сотрудничестве, в том числе - в сфере туризма и сельского хозяйства, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

«Мы готовы подписать соглашение о сотрудничестве в туризме, образовании, сельском хозяйстве», - заявил председатель Совмина Василий ДЖАРТЫ на встрече с послом Индонезии в Украине Нининг Сунингсих РОХАДИАТ.

«Мы готовы заключить это соглашение. У нас есть академия туризма и гостиничного бизнеса - крымские специалисты могли бы проходить там стажировки, можно наладить обмен преподавателями», - сказала дипломат.

Посол сообщила, что индонезийские бизнесмены заинтересованы в участии в выставке «Крым. Курорты. Туризм», которая ежегодно проводится на полуострове, и пригласила крымских бизнесменов на подобный форум в октябре в Индонезии.