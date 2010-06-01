Фермеры получили из бюджета полмиллиона гривен за мнимый скот

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами фермерского хозяйства Крыма, которые незаконно получили около 500 тысяч гривен дотаций из госбюджета, завышая объемы забитого скота, сообщила пресс-служба ведомства.

Деньги выделены на основании "неправдивых документов" о количестве выращенного и сданного на забой скота, которые фермеры из Бахчисарайского района предоставили в райгосадминистрацию.

Действия работников фермерского хозяйства квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины - "злоупотребление властью или служебным положением", причинившее тяжелые последствия.

Ведется следствие.