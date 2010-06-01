Украине не надо в НАТО. Решил Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает в проекте закона “О принципах внутренней и внешней политики” исключить нормы, согласно которым государство интегрируется в евроатлантическое пространство безопасности и хочет получить членство в НАТО.

Об этом идет речь в заключительных и переходных положениях законопроекта “О принципах внутренней и внешней политики”, который глава государства во вторник подал в парламент.

В частности, предлагается внести изменения в закон “О принципах национальной безопасности Украины”, исключив слова “и в евроатлантическое пространство безопасности” из одиннадцатого абзаца статьи 6. В действующей редакции положение звучит так: “Приоритетами национальных интересов Украины являются: ...интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и в евроатлантическое пространство безопасности...”.

Также предлагается внести изменения в абзац пятый части второй статьи 8, и исключить из текста упоминание об Организации Североатлантического договора. На сегодняшний день редакция этой части закона такова: “Основными направлениями государственной политики по вопросам национальной безопасности Украины являются: ...обеспечение полноправного участия Украины в общеевропейской и региональных системах коллективной безопасности, получение членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора при сохранении добрососедских отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией, другими странами Содружества независимых Государств, а также с другими державами мира...”.

Вместо этого в проекте закона о принципах внешней и внутренней политики отмечается, что “Украина как европейское внеблоковое государство осуществляет открытую внешнюю политику и хочет сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, избегая зависимости от отдельных государств, групп государств или международных структур”.

При этом соблюдение Украиной политики внеблоковости означает “неучастие Украины в военно-политических союзах, приоритетность участия в совершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного сотрудничества с НАТО и другими военно-политическими блоками по всем вопросам, представляющим взаимный интерес”.