Флоты России и Украины вместе отметят профпраздники

Военно-морские силы Украины и Черноморский флот РФ планируют вместе отметить в Севастополе день украинского флота и день ВМФ России, заявил председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ

"Планируется, чтобы празднования двух праздников - обоих флотов - были совместными. Мы планируем привлечь к празднованию Дня флота Украины Черноморский флот России. Мы вообще планируем, чтобы россияне приняли участие в праздновании Дня украинского флота, в свою очередь, наши, украинские военнослужащие, - в праздновании Дня российского ВМФ", - сказал САРАТОВ на пресс-конференции, передает УНИАН.

День флота Украины отмечается в первое воскресенье июля, день ВМФ РФ - в последнее воскресенье июля.

По мнению САРАТОВА, президенты РФ и Украины "на 180 процентов поменяли отношения двух государств", это "повлияло и на отношения двух флотов". "Эти отношения - дружеские", - заявил чиновник.

По его словам, День флота Украины пройдет по прежней "схеме", но "будет одна фишка" - планируется открыть музей военно-морского флота на Михайловском равелине.