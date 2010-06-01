В крымском ботсаду началось буйноцветье роз
14:03, 01 июня 2010Крым
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На выставке представлены 500 видов
Выставка роз, на которой можно увидеть пятьсот сортов и видов этих цветов, работает в Никитском ботаническом саду в Крыму, сообщает официальный сайт научно-исследовательского учреждения.
«Наступил пик цветения вьющихся и миниатюрных роз, а с начала июня можно полюбоваться цветами роз групп флорибунда, грандифлора и чайно-гибридных», - информирует ботсад.
В экспозиции представлены сорта роз ботсада, а также 22 новых сорта французской селекции.
Подобные выставки проводятся в Никитском саду ежегодно.
Ботсад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.
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