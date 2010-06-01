АэроСвит начинает полеты из Симферополя в Калининград

”АэроСвит” со второго июня начинает полеты из украинского Симферополя в российский Калининград, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - в среду и воскресенье.

”АэроСвит”, перевозчики стран Евросоюза airBaltic и Estonian Air, украинские компании ”Роза Ветров” и ”Донбассаэро” в пик летнего сезона 2010 года обеспечат 39 прямых регулярных рейсов в неделю между городами в Украине и странах Балтийского региона (летом прошлого года было 19 рейсов).

Сетью будут связаны три украинских города - Киев, Одесса, Симферополь - столицы прибалтийских стран (Вильнюс, Рига и Таллин) и Калининград.